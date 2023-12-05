ارتفاع أسعار البطاطس والفلفل وانخفاض الخيار بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البطاطس، والفلفل الرومي والحامي، والملوخية في سوق الجملة بالعبور، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما انخفض سعر الفاصوليا، والباذنجان البلدي، والخيار البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و7.5 جنيه.

البطاطس بين 9 جنيهات و15 جنيها، بارتفاع جنيه.

البصل بين 13 و22 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الكوسة بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الفاصوليا بين 5.5 و8.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بانخفاض جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الملوخية بين 9 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيه.

الخيار الصوب بين 10 جنيهات و14 جنيها.

الخيار البلدي بين 9 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البامية بين 34 و40 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الجوافة بين 5 جنيهات و13 جنيها.

الرمان بين 12 و22 جنيها.