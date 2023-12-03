بعد انخفاضه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب انخفض في بداية تعاملات اليوم 15 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1857 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2387 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2785 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3183 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 22280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2072 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات الجمعة بزيادة 35 دولارا بنسبة 1.76% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب