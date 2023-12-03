ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، عند مستوياتها أمس، بينما تراجع سعر طن الأسمنت بشكل طفيف، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39469 جنيها، بزيادة 281 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41610 جنيهات، بزيادة 371 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2276 جنيها، بتراجع 6 جنيهات.