سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يتراجع 70 جنيها مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 70 جنيها، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2133 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2743 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3200 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3657 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2085 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بارتفاع 7.7 دولار بنسبة 0.37% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة، وفقا لبيانات وكالة

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