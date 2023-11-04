سعر الذهب اليوم السبت في مصر ينخفض مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض سعر الجرام 10 جنيهات مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1700 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2186 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2550 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2914 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 20400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1992.65 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة بارتفاع نحو 6.87 دولار بنسبة 0.35% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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