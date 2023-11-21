بدء صرف مرتبات نوفمبر قبل نهاية الأسبوع بالزيادة الجديدة للشهر الثاني

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية بعد غدٍ الخميس في صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ونوفمبر هو الشهر الثاني الذي تطبق فيه الزيادة الجديدة في علاوة غلاء المعيشة على مرتبات موظفي الحكومة، والتي شملتها حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

وتبدأ المالية صرف مرتبات شهر نوفمبر من بعد غدٍ الخميس 23 نوفمبر ولمدة 5 أيام تتضمن كذلك أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 و29 نوفمبر، وفقا لما ذكرته الوزارة في كتاب دوري مسبقا.

وتصرف زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي بعد صرفها في أكتوبر عقب إقرارها من مجلس النواب، لتصل قيمة العلاوة إلى 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية.

كانت وزارة المالية أعلنت، في بيان سابق لها، مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023.