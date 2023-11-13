سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يرتفع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1733 جنيها للجرام.

ووصل الذهب عيار 18 إلى 2229 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2600 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2971 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 20800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1935 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة تراجع 0.24%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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