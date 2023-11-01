الإحصاء: 22% تراجعا بقيمة عجز الميزان التجاري في أغسطس 2023

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 22.3% في أغسطس 2023 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

وأوضح الجهاز، أن قيمة عجز الميزان التجاري خلال أغسطس 2023 سجلت 3.88 مليار دولار مقابل 4.99 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز تراجع عجز الميزان التجاري خلال أغسطس الماضي إلى انخفاض قيمة الواردات رغم هبوط قيمة الصادرات أيضا.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 14% حيث بلغـت 7.24 مليار دولار خــلال شهــر أغسطس 2023 مقابـل 8.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلـك إلـى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

( منتجات البترول بنسبة 0.7 %، البترول الخام 42.6 %، قمـح بنسبة 29.8 % ، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.8 %).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها : ( مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 15.9%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.4 %، سيارات ركوب بنسبة 124.4%، نحاس ومصنوعاته بنسبة 53.7 %)، وفقا للبيان.

وتراجعت أيضا قيمة الصادرات بنسبة 1.9%، حيـث بلغـت 3.36 مليار دولار خـلال شهـر أغسطس 2023 مقابـل 3.43 مليـار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها:

(منتجات البترول بنسبة 61.5 %، أسمدة بنسبة 44.2 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 7.3%، سجاد وكليم بنسبة 4.8%) .



بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خــلال شهر أغسطس 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها ( بترول خام بنسبة 70.6 %، ملابس جاهزة بنسبة 5.8 %، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 42.8 % ،فواكه طازجة بنسبة 29.3 %).