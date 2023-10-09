كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1457 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1873 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2185 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2497 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 17480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1849 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة 15.8 دولار بنسبة 0.87% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية.

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