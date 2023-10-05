سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1433 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1843 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2150 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2457 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1824 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بتراجع نحو 2.4 دولار بنسبة 0.13% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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