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البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:51 ص الإثنين 30 أكتوبر 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.54% إلى مستوى 23212 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.5%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.31%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.75% إلى مستوى 23087 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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