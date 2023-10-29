20 جنيها زيادة بسعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وزاد سعر الجرام بنحو 20 جنيها، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1713 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 2203 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2570 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2937 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 20560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن العالمية.

وقفز سعر الذهب عالميا إلى نحو 2006 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الأول الجمعة، بزيادة 21.66 دولار بنسبة 1.09% مقارنة بنهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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