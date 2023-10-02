خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الذهب والدقيق والعدس وارتفاع الأرز والسكر

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الدقيق والعدس في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار السكر والأرز، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وواصل الذهب تراجعه بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

هبوط جديد بسعر الذهب اليوم بمنتصف التعاملات.. والجرام تحت 2150 جنيها

انخفاض أسعار الدقيق والعدس وزيادة الأرز والسكر اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري.. أسعار السمك اليوم الاثنين بسوق العبور

أسعار البيض بأنواعه اليوم الاثنين في المزرعة

متوسط أسعار الدواجن اليوم الاثنين يتراجع في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البطاطس وزيادة الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم