عوض خسارة الصباح.. قفزة لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات
كتبت- شيرين صلاح:
قفز سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام بقيمة 40 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.
كان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها في بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس.
أسعار الذهب اليوم
زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1580 جنيها للجرام.
وصعد الذهب عيار 18 إلى 2031 جنيها للجرام.
وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2370 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2709 جنيهات للجرام.
سعر الجنيه الذهب
ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1939 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة بنسبة 0.84% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب
سوق مصراوى
-
أسعار أبرز سماعات الموبايل في الأسواقتفاصيل
-
أفضل هواتف ذكية من الفئة الاقتصادية بأقل من 3 آلاف جنيهتفاصيل
-
أفضل أجهزة قياس ارتفاع ضغط الدم.. بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أحدث سماعات بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 184 جنيها.. أقوي لابتوب للعمل والدراسة 2023تفاصيل
-
أفضل اكسسوارات عصرية لتجديد سيارتك بخصم حتى 41%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: