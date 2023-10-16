تنفيذ الطرح العام لشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية وتداول السهم الأحد المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت البورصة المصرية، اليوم الاثنين، تنفيذ الطرح العام لأسهم شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية (بورصة النيل).

وطرحت الشركة 1.2 مليون سهم بنسبة 10% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 4.26 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 5.1 مليون جنيه.

ووفقا للبيان، أن سعر الفتح للسهم (السعر المرجعي) هو سعر تنفيذ الطرح العام البالغ 4.26 جنيه.

وسيتم التداول على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة تداول يوم الأحد 22 أكتوبر 2023، بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بهم خلال تلك الجلسة فقط.

وأضاف البيان، أنه يتم التداول على الورقة المالية اعتبارا من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.

ووفقا لبيان سابق، بلغ إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) تم تغطية الطرح بمعدل 14 مرة تقريبا.

وتعمل الشركة في مجال تجارة واستيراد أجهزة الاتصالات ونقل البيانات، والأعمال اللوجيستية الخاصة بالشحن والنقل والتخزين، وكذلك في توريد وتركيب وتشغيل أجهزة شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصيانة، بالإضافة إلي خدمات التعهيد.