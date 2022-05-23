البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.28% إلى مستوى 10492 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الاثنين.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.22%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا 0.21%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.83% إلى مستوى 10462 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأحد، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين العرب.
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