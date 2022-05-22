المالية تبدأ صرف مرتبات شهر مايو لموظفي الحكومة غدا

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية غدا الاثنين صرف مرتبات شهر مايو 2022 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

ووزعت الوزارة جهات الصرف على يومين، إلى جانب يومين إضافيين يمكن خلالهما الصرف لأي جهة لم تصرف مرتبات موظفيها خلال اليومين الأولين.

وذكر طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في بيان سابق لوزارة المالية، أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم الاثنين 23 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 24 مايو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مايو.

جهات صرف غدٍ الاثنين 23 مايو

جهات صرف بعد غدٍ الثلاثاء 24 مايو

يوما الأربعاء والخميس المقبلان 25 و26 مايو