ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء والحية مع اقتراب عيد الأضحى

كتبت- دينا خالد:

قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم الحمراء، شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، بنحو 10%، وبقيمة تتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيها.

وأضاف عبد الباسط، أن سعر كيلو الكندوز يتراوح بين 165 و195 جنيها مقابل 150 و180 جنيها بحسب القطعية.

وأشار عبدالباسط، إلى أن أسعار القطعيات الفاخرة، تبدأ من 190 جنيها، وهي الفلتو والإنتركوت والكولاطة.

وأرجع عبد الباسط، ارتفاع أسعار اللحوم نتيجة ارتفاع سعر المواشي القائمة، حيث ارتفع سعر كيلو البقري القائم إلى 75 جنيها للكيلو مقابل 65 جنيها العام الماضي، كما ارتفع سعر كيلو الضأن القائم إلى 85 جنيها مقابل 72 جنيها العام الماضي.

وأوضح عبد الباسط، أن السبب وراء ارتفاع سعرالقائم من المواشي، هو ارتفاع أسعار الأعلاف وقلة المعروض.

وقال عبد الباسط إن سوق اللحوم ما زال يشهد حالة من الهدوء بحركة البيع والشراء، متوقعا زيادة في الاقبال مع اقتراب عيد الأضحى.