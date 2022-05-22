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تراجع أسعار اللحوم والدواجن خلال تعاملات اليوم الأحد بالأسواق

11:05 ص الأحد 22 مايو 2022
تراجع أسعار اللحوم والدواجن خلال تعاملات اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الدواجن واللحوم

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار اللحوم والدواجن خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما تباينت أسعار البيض، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 41.52 جنيه، بتراجع 86 قرشًا.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 54 جنيهًا، بتراجع 1.35 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 48 جنيهًا، بتراجع 2.25 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 56.74 جنيه، بتراجع 17 قرشًا.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 58.62 جنيه، بتراجع 31 قرشًا.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 67.09 جنيه، بزيادة 4.65 جنيه.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 157.08 جنيه، بتراجع 1.4 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 155.28 جنيه، بتراجع 5.43 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 149.31 جنيه، بتراجع 5.69 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 162.93جنيه، بتراجع 3.14 جنيه.

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