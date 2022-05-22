أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور



كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك اليوم

استقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 40 و42 جنيها.

وظل سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا ليتراوح بين 70 و78 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 16 و78 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 65 و125 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 72 و85 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 و180 جنيها.