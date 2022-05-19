زيادة أسعار البيض خلال تعاملات اليوم الخميس بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البيض، بينما تباينت أسعار الدواجن واللحوم، خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق مقارنة بأمس.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 41 جنيهًا، بزيادة 1.28 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 52.55 جنيه، بزيادة 5.4 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 47.6 جنيه، بتراجع 56 قرشا.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 56.29 جنيه، بزيادة 16 قرشا.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 58.56 جنيه، بزيادة 98 قرشا.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 65.98 جنيه، بزيادة 1.46 قرشا.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 152.1 جنيه، بزيادة 3.46 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 149.17 جنيهًا، بزيادة 4.17 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 151.2 جنيه، بتراجع 2.69 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 164.4 جنيه، بزيادة 33 قرشا.