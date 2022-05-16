كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات مقارنة بمنتصف التعاملات، مع تراجع سعر الذهب عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 720 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 926 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1080 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1234 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 8640 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع إلى نحو 1807 دولارات للأوقية، بتراجع قدره 0.23%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب