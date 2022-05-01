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أسعار الحديد والأسمنت والخشب في الأسواق اليوم الأحد

11:01 ص الأحد 01 مايو 2022
أسعار الحديد والأسمنت والخشب في الأسواق اليوم الأحد

أسعار مواد البناء

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كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الحديد وأسعار الأسمنت والأخشاب في الأسواق اليوم الأحد مقارنة بأسعار أمس.

وتختلف أسعار مواد البناء بحسب العرض والطلب بالأسواق.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19523 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 20275 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1516.47 جنيه.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2825 جنيهًا.

سعر الخشب الزان للطن: 11854 جنيهًا.

سعر الخشب الأبيض للطن: 7903 جنيهات.

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أسعار مواد البناء أسعار الحديد أسعار الأسمنت أسعار الخشب

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