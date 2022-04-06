استقرار سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات، عند نفس مستواه في منتصف التعاملات، على الرغم من ارتفاع المعدن عالمياً، وفقاً لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وبحسب ما قاله ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في وقت سابق لمصراوي، فإن مبيعات محلات الذهب شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة الإقبال على شراء الذهب سواء مشغولات أو سبائك لاتخاذ المستهلكين المعدن الأصفر كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 653 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 840 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 عند 980 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 1120 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 7600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

زاد سعر الذهب عالمياً خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1925 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.11%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب