5 جنيهات زيادة في سعر الذهب اليوم الأربعاء بمصر مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، مع ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

ووفقا لقول ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في وقت سابق لمصراوي، فإن مبيعات محلات الذهب شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة الإقبال على الشراء الذهب سواء مشغولات ذهبية أو سبائك لاتخاذ المستهلكين المعدن الأصفر كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 653 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 840 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 980 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1120 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 7600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

زاد سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1925 دولارا للأوقية، بزيادة طفيفة قدرها 0.09%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 12:50 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب