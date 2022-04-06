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تراجع البلطي والبوري.. أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

10:12 ص الأربعاء 06 أبريل 2022
تراجع البلطي والبوري.. أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

أسعار الأسماك

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كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر كيلو السمك البلطي 7 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 27 و33 جنيها.
كما هبط سعر كيلو البوري 10 جنيهات، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.
وارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 جنيها و170 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

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