تراجع سعر كرتونة البيض في الأسواق خلال الأسبوع الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار البيض تراجعت في الأسواق بداية من الأسبوع الجاري، مقارنة بالأسبوع السابق، مع تراجع الإقبال علي الشراء عليه.

وأضاف السيد أن كرتونة الدواجن تراجعت بالمزرعة إلى بين 48 و52 جنيهًا مقابل 52.5 و54.5 جنيه، باختلاف نوعه الأسبوع الماضي.

وبحسب السيد، فإن كرتونة البيض تباع في الأسواق بين 52 و57 جنيهًا باختلاف النوع، مقابل 56 و60 جنيهًا الأسبوع الماضي.

وتوقع السيد المزيد من التراجع في أسعار كرتونة البيض خلال الفترة المقبلة بالأسواق.

وذكر السيد، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء يصل إلى 37 جنيهًا بالمزرعة، على أن يباع بين 39 و40 جنيهًا بالأسواق للمستهلك.

ويتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة بين 34 و37 جنيهًا، على أن يباع للمستهلك بين 40 و43 جنيهًا، بحسب رئيس الشعبة.

وقال السيد، إن سعر الكتكوت يتراوح في المزرعة بين 7 و9 جنيهات.

وانخفض سعر العلف إلى 11 ألف جنيه مقابل 11300 جنيه بالأسواق، وفقا لقول السيد.

وأوضح السيد، أن التراجع في طن العلف يعتبر انخفاضًا طفيفًا مشيرا إلى أن السعر ما زال مرتفعًا مقارنة بالسعر قبل الزيادة.

وكان متوسط سعر العلف قبل الزيادة الأخيرة حوالي 9 آلاف جنيه للطن، بحسب قول السيد.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن.