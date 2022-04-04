شركة سعودية تشتري 45% من "جيزة سيستمز" بـ 145 مليون دولار

كتبت- ياسمين سليم:

وافق مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة على بيع كامل حصتها في شركة جيزة سيستمز إلى الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) التابعة لشركة الاتصالات السعودية (STC).

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة اليوم الاثنين إنها باعت كامل حصتها والبالغة 44.7% للشركة السعودية بقيمة 145 مليون دولار.

وأوضحت أن تحديد القيمة النهائية لحقوق ملكية مساهمي شركة جيزة سيستمز ستكون بعد خصم إجمالي قيمة الديون وإضافة النقدية وما في حكمها من إضافة أو خصم أي فروق في رأس مال العامل للشركة وذلك في تاريخ إتمام الصفقة.

ويشترط العرض الملزم توقيع اتفاقية البيع النهائي والحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لإتمام عملية الاستحواذ، بحسب بيان الشركة.

وتمتلك شركة بي إنفستمنتس القابضة 68% من شركة إينرجيا تكنولوجيز التي تمتلك 65.7% من شركة جيزة سيستمز وبالتالي تصبح الحصة غير المباشرة للشركة في جيزة سيستمز 44.7%.

وقالت الشركة إن مجلس إدارتها وافق على تعيين مستشار مالي مستقل لدراسة القيمة العادلة لشركة جيزة سيستمز.

وتعمل شركة جيزة سيستمز في تصميم ونشر حلول تكنولوجية في كل القطاعات مثل الاتصالات والمرافق والنفط والغاز، ولديها مكاتب في مصر والسعودية والإمارات وقطر وكينيا وتنزانيا وأوغندا ونيجيريا وأمريكا.

وتعمل الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات في مجال التحول الرقمي بالمملكة وتقدم حلول تقنية المعلومات، وتأسست منذ 20 عامًا.