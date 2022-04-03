سعر الذهب اليوم الأحد يعود للارتفاع في مصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

عاد سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال التعاملات للارتفاع، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 9 جنيهات مع بداية تعاملات صباح اليوم، قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى.

وقال ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن حركة الإقبال على شراء الذهب الفترة الماضية كانت جيدة عن فترات أخرى في العام، وذلك نتيجة اتخاذ الزبائن الذهب كملاذًا آمنًا.

أسعار الذهب اليوم

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 647 جنيها للجرام.

وارتفعت سعر الذهب عيار 18 إلى 831 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 970 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1109 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 7760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميًا في ختام جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، تراجعًا إلى نحو 1925 دولارا للأوقية، بانخفاض 0.16%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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