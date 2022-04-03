9 جنيهات تراجعًا في سعر الذهب اليوم الأحد بمصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 9 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

وكان سعر جرام الذهب زاد 9 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 643 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 827 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 965 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1102 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 7720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميًا في ختام جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، تراجعًا إلى نحو 1925 دولارا للأوقية، بانخفاض 0.16%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.