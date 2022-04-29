سعر الذهب اليوم يقفز 17 جنيهًا للجرام بمنتصف التعاملات
01:44 م الجمعة 29 أبريل 2022
قفز سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، مع منتصف التعاملات، وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 17 جنيهًا مقارنة بأسعار الصباح.
أسعار الذهب اليوم
ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 740 جنيها للجرام.
هبط سعر الذهب عيار 18 إلى 951 جنيها للجرام.
وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1110 جنيها للجرام.
وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1268 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
وزاد سعر الجنيه الذهب إلى 8880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.
سعر الذهب اليوم عالميًا
ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة إلى نحو 1916 دولارا للأوقية مقابل 1886 دولارا للأوقية أمس.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب
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