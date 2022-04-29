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أسعار الحديد تتراجع في الأسواق يوم الجمعة

12:22 م الجمعة 29 أبريل 2022
أسعار الحديد تتراجع في الأسواق يوم الجمعة

أسعار حديد

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القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر الحديد في الأسواق اليوم الجمعة مقارنة بأسعار أمس، بينما تباينت أسعار الأسمنت والأخشاب.

وتختلف أسعار مواد البناء بحسب العرض والطلب بالأسواق.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19523 جنيهًا، بتراجع 294.57 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 20275 جنيهًا، بتراجع 277.38 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1516.47 جنيهًا، بتراجع 74.83 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2825 جنيهًا، بزيادة 6.25 جنيها.

سعر الخشب الزان للطن: 11854جنيهًا، بتراجع 427.28 جنيهًا.

سعر الخشب الأبيض للطن: 7903 جنيهات، بزيادة 214.28 جنيها.

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