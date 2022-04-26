شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت ترتفع ببعض الشركات خلال مايو المقبل

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأسمنت ستشهد ارتفاعًا ببعض الشركات منذ بداية مايو المقبل بالأسواق.

وأضاف الزيني، أن الزيادة تصل إلى 30 جنيهًا للطن بالشركات.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن شركة السويس للأسمنت أعلنت زيادة لسعر الطن تسليم أرض المصنع بنحو 30 جنيهًا، كما أعلنت أيضا شركة أسمنت سيناء زيادة سعر الطن 30 جنيهًا، وذلك بداية من شهر مايو المقبل.

ووفقا لقول الزيني، فإن متوسط سعر طن الأسمنت بشركتي السويس للأسمنت وأسمنت سيناء تسليم أرض المصنع يصل إلى 1350 جنيهًا، بعد الزيادة.

وذكر الزيني، أن متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع حاليا يتراوح بين 1300 جنيه و1350 جنيهًا، ومتوسط سعر طن الأسمنت بالأسواق يصل إلى 1700 جنيه.

وكانت أسعار الأسمنت ارتفعت 100 جنيه للطن ببعض الشركات خلال مارس الماضي، وفقا لقول الزيني في وقت سابق لمصراوي.

وبحسب بيانات سابقة لشعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، تصل الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر إلى أكثر من 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وذلك قبل قرار تخفيض الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه من قبل جهاز حماية المنافسة.

وأصدر جهاز حماية المنافسة قرارا في يوليو 2021 بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العامة في قطاع الأسمنت لتخفيض الطاقة الإنتاجية من الأسمنت من أجل تقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاثة الماضية.