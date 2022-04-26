تباين أسعار البيض والدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق



كتبت- شيرين صلاح:

تباينت أسعار الدواجن والبيض واللحوم، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالأسواق.

ويتغير سعر الدواجن والبيض واللحوم يوميًا طبقًا للعرض والطلب على السلعة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 42.46 جنيه، بتراجع 36 قرشا.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 52.71 جنيه، بزيادة 1.53 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 52.07 جنيه، بزيادة 4.39 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 54.4 جنيه، بتراجع 1.05 جنيه.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 57.8 جنيه، بتراجع 64 قرشا.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 66.73 جنيه، بزيادة 2.92 جنيه.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 154.44 جنيه بتراجع 3.8 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 150 جنيهًا، بزيادة 10.51 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 150 جنيهًا، بزيادة 1.71 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 162.07 جنيه بتراجع 93 قرشا.