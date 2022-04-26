كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد، بينما تراجعت أسعار الأسمنت، وتباينت أسعار الخشب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأمس.

وتختلف أسعار مواد البناء بحسب العرض والطلب بالأسواق.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 20306 جنيهات، بزيادة 255 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 20735 جنيهًا، بزيادة 134 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1549 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2873 جنيهًا، بتراجع 92 جنيهًا.

سعر الخشب الزان للطن: 13544 جنيهًا، بتراجع 1811 جنيهًا.

سعر الخشب الأبيض للطن: 9007 جنيهات، بزيادة 677 جنيهًا.