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قفزة في سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال التعاملات

01:36 م الأحد 24 أبريل 2022
قفزة في سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال التعاملات

أسعار الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال التعاملات، وزاد الجرام 20 جنيهًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 730 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 939 جنيهًا للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 21 إلى 1095 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1251 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 8760 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن يستأنف عملها غدا الاثنين.

وبلغ سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1931 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 1.03%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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