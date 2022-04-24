تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الطماطم، والباذنجان البلدي والكوسة، والفلفل الحامي البلدي بين جنيه وجنيهين خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة، بالعبور مقارنة بأسعار أمس.

وارتفعت أسعار كيلو البصل، والفاصوليا، والخيار الصوب بين 25 قرشا وجنيه، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 و9.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1 و2.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بتراجع 2.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بتراجع 2.5 جنيه.

الملوخية بين 7 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 جنيهات و11 جنيها.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفراولة بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الخوخ البلدي العريشي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

البطيخ (4 – 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.