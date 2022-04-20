مع اقتراب شم النسيم.. أسعار الأسماك ترتفع 20% في الأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار عدد من أنواع الأسماك ارتفعت في الأسواق بنحو 20% في المتوسط خلال الأسبوعين الأخيرين.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي إلى 45 جنيها مقابل 37 جنيها قبل أسبوعين، بحسب عثمان

وأضاف عثمان أن من أبرز الأنواع التي ارتفع سعرها السمك البلطي والبوري، الذي ينتج من المزارع نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

ويتراوح سعر كيلو السمك البلطي في الأسواق بين 35 و45 جنيها، ويتراوح سعر كيلو البوري بين 60 و80 جنيها، والجمبري بين 200 و300 جنيها باختلاف الأنواع والأحجام، وفقا لعثمان.

وأشار عثمان زيادة الأسعار أيضا إلى تراجع الإنتاج من الأسماك خلال فصل الشتاء وهو ما يرفع أسعارها، وخاصة مع اقتراب موسم شم النسيم الذي يشهد عادة زيادة في الطلب، متوقعا زيادة الإنتاج مع دخول فصل الصيف.

وأوضح أن الإقبال على الأسماك يكون ضعيفا خلال شهر رمضان، متوقعا زيادة في الإقبال خلال شم النسيم ولكن بنسبة أقل من العام الماضي.

وتوقع عثمان أن يرتفع الإقبال على الأسماك في عيد الفطر، ومع دخول فصل الصيف وفترة المصايف.