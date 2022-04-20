أبرز توقعات صندوق النقد لاقتصاد مصر في الفترة المقبلة (جراف تفاعلي)

كتبت-ياسمين سليم:

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن اقتصاد مصر سينمو بقوة خلال العام المالي الجاري، على أن يتراجع العام المقبل بسبب تداعيات تأثير حرب أوكرانيا.

ونشر صندوق النقد الدولي أمس تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي يضم توقعات الصندوق لاقتصاد مصر والعالم.

وتضم التوقعات للنمو ومعدل التضخم والبطالة في مصر خلال العامين الماليين الجاري والمقبل.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أبرز التوقعات التي أتاحها صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري.