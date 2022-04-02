3 آلاف جنيه زيادة في سعر طن الحديد بشركة "حديد عز"

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة حديد عز عن زيادة سعر طن الحديد 3 آلاف جنيه، تسليم أرض المصنع، وذلك اعتبار من اليوم السبت، وفقا لقول أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي.

وقال الزيني إن سعر طن الحديد ارتفع إلى 20 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع بشركة حديد عز.

وأضاف الزيني، أن متوسط سعر طن الحديد حاليا بالأسواق للمستهلك يتراوح بين 20500 جنيه و21 ألف جنيه.

وكانت شركتا حديد المصريين والسويس للصلب رفعتا سعر طن الحديد 3 آلاف جنيه للطن أيضا تسليم أرض المصنع، اعتبارا من شهر أبريل الجاري.

وبحسب الزيني، فإن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بشركة حديد المصريين والسويس للصلب وصل إلى 19900 جنيه.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.