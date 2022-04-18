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البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لـ 3.2% في 2022

03:50 م الإثنين 18 أبريل 2022
البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لـ 3.2% في 2022

البنك الدولي

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القاهرة-وكالات:

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بنسبة 0.9%، بسبب تداعيات حرب أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.

وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في 2022 مقابل 4.1% كان يتوقعها سابقًا.

وأرجع البنك تخفيض توقعاته إلى التداعيات التي حدثت على الاقتصاد العالمي بسبب حرب أوكرانيا واستمرار اضطراب سلاسل الإمدادات.

وبدأت اليوم اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والذي من المقرر أن يناقش فيه تأثيرات حرب أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والدول.

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