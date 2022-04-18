سعر الذهب اليوم الاثنين يقفز في مصر بمنتصف التعاملات



كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 7 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، مع ارتفاع المعدن عالميًا، وفقًا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

وتوقع نجيب مزيد من الارتفاع في سعر الجرام خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 688 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 885 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1032 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1179 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8257 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع إلى نحو 1991 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.67%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي : أسعار الذهب