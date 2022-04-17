مشتريات عربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.27% إلى مستوى 10707 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وهوى مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 5.08%، وتراجع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.7%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 38.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 25.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 12.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.55% إلى مستوى 10679 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الخميس، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين.