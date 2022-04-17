Masrawy logo white

إعلان

مشتريات عربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

01:50 م الأحد 17 أبريل 2022
مشتريات عربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.27% إلى مستوى 10707 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وهوى مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 5.08%، وتراجع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.7%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 38.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 25.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 12.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.55% إلى مستوى 10679 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الخميس، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين.

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
ربع كيلو..كيف قاومت أسرة مصرية ارتفاع الأسعار في رمضان؟
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا