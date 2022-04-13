ارتفاع أسعار الدواجن وتراجع البيض في الأسواق اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن الحية، بينما تراجع سعر كرتونة البيض، وتباينت أسعار اللحوم في الأسواق من منطقة لأخرى، ويتغير أيضاً السعر يومياً طبقاً للعرض والطلب على السلعة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 42.79 جنيه بزيادة 94 قرشا.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 52.82 جنيه بزيادة 94 قرشا.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 46.11 جنيه بتراجع 2.79 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 55.79 جنيه، بتراجع 56 قرشا.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 57.38 جنيه، بتراجع 72 قرشا.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 64.34 جنيه، بتراجع 17 قرشا.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 149.05 جنيه، بتراجع 2.55 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو الصغير بعظم: 146.43جنيه، بزيادة 8.1 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 144.6 جنيه بزيادة 1.6 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 159.62 جنيه، بزيادة 57 قرشا.