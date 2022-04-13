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تراجع الحديد والخشب.. أسعار مواد البناء في السوق المحلي اليوم الأربعاء

10:46 ص الأربعاء 13 أبريل 2022
تراجع الحديد والخشب.. أسعار مواد البناء في السوق المحلي اليوم الأربعاء

أسعار مواد البناء

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد والخشب، بينما تباينت أسعار الأسمنت بالسوق المحلي اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوها أمس.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19594 جنيهًا بتراجع 151 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 21537 جنيهًا بتراجع 491 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1700 جنيه، بزيادة 90 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2900 جنيه بتراجع 22 جنيهًا.

سعر الخشب الزان للطن: 14362 جنيهًا، بتراجع 1341 جنيهًا.

سعر الخشب الأبيض للطن: 9340 جنيهًا بتراجع 718 جنيهًا.

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