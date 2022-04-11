سعر الذهب اليوم في مصر يواصل التحليق بعد كسر حاجز الألف جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 13 جنيهًا، مقارنة بمستواه في الصباح، مع ارتفاع المعدن عالميًا وسعر الدولار مقابل الجنيه، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 3 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى بمنتصف التعاملات.

وتوقع نجيب مزيدا من الارتفاع في سعر الجرام خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 674 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 867 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1011 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1155 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8088 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1958 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.52%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب