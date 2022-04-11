ارتفاع أسعار كرتونة البيض في الأسواق ببداية الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار كرتونة البيض الأحمر ارتفاعًا بالأسواق مع بداية الأسبوع الجاري، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الداوجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف السيد، أن كرتونة البيض الأحمر ارتفعت بالمزرعة إلى 53 جنيهًا مقابل 48 جنيهًا، لتباع في الأسواق بين 58 و60 جنيهًا.

بينما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة عند 46 جنيهًا، لتباع في الأسواق للمستهلك بين 51 و52 جنيهًا، وفقا لقول السيد.

وسجل سعر الداوجن البيضاء اليوم نحو 37 جنيهًا بالمزرعة، لتباع في الأسواق بين 39 و40 جنيهًا.

ووفقا لقول السيد، فإن سعر كيلو الدواجن البلدي يتراوح بين 43 و38 جنيهًا بالمزرعة، على أن يباع في الأسواق بين 40 و45 جنيهًا.

وذكر رئيس الشعبة، أن سعر الكتكوت يتراوح في المزرعة بين 7 و9 جنيهات.

ويتراوح سعر العلف بين 11100 و11300 جنيه، بحسب ما ذكره رئيس الشعبة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن.