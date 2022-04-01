تراجع سعر الذهب اليوم بحلول التعاملات المسائية

كتبت – شيماء حفظي:

عاد سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر ، للتراجع مع نهاية التعاملات، مع تراجع أسعار الخام عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم نحو 3 جنيهات، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وزيادة سعر الدولار، قبل أن تفقد أسعار الذهب الكثير من مكاسبها بعد ذلك.

وارتفع سعر الدولار في البنوك 2.60 جنيه خلال الأسبوعين الأخيرين، ليسجل 18.24 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 646 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 831 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 970 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1108 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 7760 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى نحو 1928 دولارا للأوقية، مقابل 1941 دولارا للأوقية أمس.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب