5 جنيهات تراجعًا في سعر الذهب اليوم الأربعاء بمصر

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر انخفاضه وهبط الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بسبب تراجع المعدن في البورصات العالمية، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية.

وكان سعر جرام الذهب تراجع جنيهين مع بداية تعاملات اليوم، لتصبح قيمة الانخفاض 5 جنيهات حتى الآن للجرام.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوعيين الماضيين، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 587 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 754 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 880 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1006 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 7040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، إلى نحو 2015 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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