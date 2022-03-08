تجاوز 132 دولارا.. قفزة جديدة لأسعار البترول مع أنباء حظر النفط الروسي

كتب- مصطفى عيد:

واصلت أسعار البترول قفزاتها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء متجاوزة مستوى 132 دولارا للبرميل من خام برنت وسط الحديث عن اعتزام أمريكي حظر واردات البترول الروسي.

وقال مصدر، لوكالة أسوشييتد برس، اليوم إن الرئيس جو بايدن سيحظر الواردات من البترول الروسي، مشددًا الخسائر على الاقتصاد الروسي ردًا على حربها في أوكرانيا.

وبحسب بيانات شبكة سي إن بي سي، ارتفع سعر برميل خام البترول برنت بنحو 8.81 دولارا للبرميل بنسبة 7.2% مقارنة بختام تعاملات أمس، ليصل إلى مستوى 132.02 دولار في الساعة الخامسة و15 دقيقة مساء اليوم.

ويعد سعر البرميل حاليا في ثاني أعلى مستوى سجله منذ عام 2008، وذلك بعد أن وصل إلى قرب 140 دولارا أمس، وذلك وسط عدة قفزات شهدها سعر الخام بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا.